Switch Pro potrebbe non supportare il 4K nativo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo giorno e nuovi rumor su Switch Pro. La misteriosa revisione di Nintendo Switch è stata al centro di discussioni di leaker e hacker, e ora sembra che siano stati trovati nuovi dettagli provenienti dall'affidabile dataminer Mike Heskin. È stato lui, a quanto pare, il primo a scoprire le prime informazioni di un nuovo modello di Switch tramite il firmware del sistema; scoprendole specificamente quando il firmware è stato aggiornato alla versione 10.0. Ora, Heskin afferma che il presunto nuovo modello Switch sarà effettivamente dotato di risoluzione 4K, tuttavia, la console arriverà alla risoluzione tramite upscaling. Heskin ha menzionato questo dettaglio su Twitter volendo chiarire alcune "interpretazioni errate" del presunto nuovo modello di Switch. L'utente dice ancora una volta che il nome in ...

