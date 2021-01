Sicilia in zona arancione ma i sindaci chiedono più restrizioni. Orlando: “Tutta l’isola sia rossa”. A Messina De Luca chiude tutto (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Sicilia in zona rossa”. Questo invoca il sindaco di Palermo LeoLuca Orlando, proprio quando è appena iniziata la fase arancione. l’isola secondo i criteri fissati dall’Iss avrebbe dovuto essere in zona gialla, ma è stato lo stesso governo regionale su indicazione del comitato scientifico a chiedere maggiori restrizioni, così che da Roma è stato concesso l’arancione. Ma ora è il primo cittadino del capoluogo Siciliano a chiedere ancora di più: “Siamo di fronte al dilagare dell’epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti – ha sottolineato Orlando -. Oggi (domenica 10 gennaio, ndr) si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “in”. Questo invoca il sindaco di Palermo Leo, proprio quando è appena iniziata la fasesecondo i criteri fissati dall’Iss avrebbe dovuto essere ingialla, ma è stato lo stesso governo regionale su indicazione del comitato scientifico a chiedere maggiori, così che da Roma è stato concesso l’. Ma ora è il primo cittadino del capoluogono a chiedere ancora di più: “Siamo di fronte al dilagare dell’epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti – ha sottolineato-. Oggi (domenica 10 gennaio, ndr) si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un ...

