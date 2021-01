“Sempre più stupida!”. Maria De Filippi lo ha detto davvero. A Tina Cipollari, davanti a tutti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Puntata di ‘Uomini e Donne’ davvero incandescente quella andata in onda l’11 gennaio. La padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un annuncio stellare, che avrà fatto contenti tutti i telespettatori. Ormai è pronta a tornare nel dating show di Canale 5 Ida Platano, che dovrà avere un confronto, che si preannuncia abbastanza duro, con Riccardo Guarnieri. Toni alti si erano registrati anche in altri appuntamenti, ma stavolta tra di loro potrebbero davvero nascere liti furibonde. Intanto, siamo ormai vicinissimi alla scelta di Davide Donadei. Dovrà infatti ufficialmente scegliere tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi quale sarà la ragazza con la quale uscirà dal programma da fidanzato. Tutte le indiscrezioni fanno riferimento a Chiara, ma non sono da escludere sorprese. Certo, con lei ha fatto un’esterna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Puntata di ‘Uomini e Donne’incandescente quella andata in onda l’11 gennaio. La padrona di casaDeha fatto un annuncio stellare, che avrà fatto contentii telespettatori. Ormai è pronta a tornare nel dating show di Canale 5 Ida Platano, che dovrà avere un confronto, che si preannuncia abbastanza duro, con Riccardo Guarnieri. Toni alti si erano registrati anche in altri appuntamenti, ma stavolta tra di loro potrebberonascere liti furibonde. Intanto, siamo ormai vicinissimi alla scelta di Davide Donadei. Dovrà infatti ufficialmente scegliere tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi quale sarà la ragazza con la quale uscirà dal programma da fidanzato. Tutte le indiscrezioni fanno riferimento a Chiara, ma non sono da escludere sorprese. Certo, con lei ha fatto un’esterna ...

