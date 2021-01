Sci alpino, la Val di Fassa ospiterà il superG femminile cancellato a St. Moritz (Di lunedì 11 gennaio 2021) Uno dei due superGiganti femminili di Coppa del mondo (l’altro sarà disputato a Crans Montana domenica 24 gennaio) cancellati a St. Moritz all’inizio del mese di dicembre verrà recuperato sulla pista “La Volata” di Passo San Pellegrino in Val di Fassa. La gara è in programma domenica 28 febbraio con inizio alle ore 11.00, mentre venerdì 26 e sabato 27 febbraio toccherà alle due discese originariamente previste sempre alle ore 11.00, con le prove ufficiali fissate a mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Uno dei dueiganti femminili di Coppa del mondo (l’altro sarà disputato a Crans Montana domenica 24 gennaio) cancellati a St.all’inizio del mese di dicembre verrà recuperato sulla pista “La Volata” di Passo San Pellegrino in Val di. La gara è in programma domenica 28 febbraio con inizio alle ore 11.00, mentre venerdì 26 e sabato 27 febbraio toccherà alle due discese originariamente previste sempre alle ore 11.00, con le prove ufficiali fissate a mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio. SportFace.

