Pier Silvio Berlusconi: 'Grazie a Papa Francesco per l'opportunità di realizzare un servizio per il pubblico' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tgcom24 Leggi Anche Intervista a Papa Francesco: 5 milioni di spettatori per lo speciale del Tg5 L'intervista in esclusiva mondiale del Tg5 a Papa Francesco, andata in onda domenica sera su Canale 5, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tgcom24 Leggi Anche Intervista a: 5 milioni di spettatori per lo speciale del Tg5 L'intervista in esclusiva mondiale del Tg5 a, andata in onda domenica sera su Canale 5, ...

QuiMediaset_it : Pier Silvio Berlusconi: 'Grazie al Santo Padre per aver dato a Mediaset l'opportunità di realizzare un vero e unico… - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Pier Silvio Berlusconi: 'Grazie a Papa Francesco per l'opportunità di realizzare servizio per il pubblico' #PierSilvi… - VigilanzaT : Pier Silvio Berlusconi AD Mediaset ringrazia il Santo Padre per 'l'opportunità di realizzare un vero e unico serviz… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Pier Silvio Berlusconi: 'Grazie a Papa Francesco per l'opportunità di realizzare servizio per il pubblico' #PierSilvi… - R9Mancini : RT @MediasetTgcom24: Pier Silvio Berlusconi: 'Grazie a Papa Francesco per l'opportunità di realizzare servizio per il pubblico' #PierSilvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio Pier Silvio Berlusconi: "Grazie a Papa Francesco per l'opportunità di realizzare un servizio per il pubblico" TGCOM Pier Silvio Berlusconi: "Grazie a Papa Francesco per l'opportunità di realizzare servizio per il pubblico"

"Grazie a Papa Francesco per averci dato l’importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico. Siamo orgogliosi e onorati del valore editoriale espresso ieri sera da Tg ...

Editoria: Pier Silvio Berlusconi, grazie a Papa Francesco per importantissima opportunità

Grazie a Papa Francesco per averci dato l'importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico: siamo ...

"Grazie a Papa Francesco per averci dato l’importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico. Siamo orgogliosi e onorati del valore editoriale espresso ieri sera da Tg ...Grazie a Papa Francesco per averci dato l'importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico: siamo ...