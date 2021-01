OVS, dal Mise ok all’aggiudicazione del marchio Stefanel (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via libera del Mise a OVS per l’aggiudicazione del marchio Stefanel e di alcune attività ad esso relative, tra le quali 23 negozi ubicati in location di grande qualità, l’archivio storico delle collezioni, il personale dei negozi e di sede prevalentemente coinvolto nello sviluppo prodotto. Già da alcune settimane, si legge in una nota diffusa da OVS, il gruppo è al lavoro “per definire la struttura dell’assortimento e lo stile che lo caratterizzerà: semplice, contemporaneo, contraddistinto da un’elevata qualità dei materiali e con una prevalenza della componente maglieria”. Il rilancio del marchio, si spiega, beneficerà non solo di sinergie industriali ma anche commerciali, passando attraverso una strategia multicanale: negozi fisici – “a partire da quelli già esistenti ai nuovi che si aggiungeranno – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via libera dela OVS per l’aggiudicazione dele di alcune attività ad esso relative, tra le quali 23 negozi ubicati in location di grande qualità, l’archivio storico delle collezioni, il personale dei negozi e di sede prevalentemente coinvolto nello sviluppo prodotto. Già da alcune settimane, si legge in una nota diffusa da OVS, il gruppo è al lavoro “per definire la struttura dell’assortimento e lo stile che lo caratterizzerà: semplice, contemporaneo, contraddistinto da un’elevata qualità dei materiali e con una prevalenza della componente maglieria”. Il rilancio del, si spiega, beneficerà non solo di sinergie industriali ma anche commerciali, passando attraverso una strategia multicanale: negozi fisici – “a partire da quelli già esistenti ai nuovi che si aggiungeranno – ...

Il marchio connoterà un prodotto «semplice, contemporaneo, contraddistinto da un elevato rapporto qualità-prezzo».

