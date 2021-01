NBA 2020/2021: i Lakers battono Houston, vittoria Warriors nonostante un pessimo Curry (Di lunedì 11 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 10 gennaio e lunedì 11 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Vincono ancora i Lakers, giunti al sesto successo nelle ultime sette partite: contro Houston decisivi 27 punti siglati da Anthony Davis. Oklahoma City vince in casa di Brooklyn nonostante i 36 punti di Kevin Durant, Golden State supera Toronto nonostante un pessima prestazione al tiro di Steph Curry. Vittorie per Minnesota, Denver e Utah. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE Houston ROCKETS-LOS ANGELES Lakers 102-120 In quest’avvio di regular season i Los Angeles Lakers hanno malapena messo la seconda: nonostante tutto sono forti di un ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 10 gennaio e lunedì 11 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA. Vincono ancora i, giunti al sesto successo nelle ultime sette partite: controdecisivi 27 punti siglati da Anthony Davis. Oklahoma City vince in casa di Brooklyni 36 punti di Kevin Durant, Golden State supera Torontoun pessima prestazione al tiro di Steph. Vittorie per Minnesota, Denver e Utah. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCEROCKETS-LOS ANGELES102-120 In quest’avvio di regular season i Los Angeleshanno malapena messo la seconda:tutto sono forti di un ...

sportface2016 : #NBA Gli highlights di Golden State Warriors-Toronto Raptors 106-105, sesta vittoria per GS nonostante un pessimo… - sportface2016 : #NBA Gli highlights di Houston Rockets-Los Angeles Lakers 102-120, sesta vittoria nelle ultime sette per L.A, bas… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA I #Lakers battono Houston con 27 punti di Davis, vittoria #Warriors contro Toronto nonostante un pessimo Curry h… - sportface2016 : #NBA I #Lakers battono Houston con 27 punti di Davis, vittoria #Warriors contro Toronto nonostante un pessimo Cur… - ciprycanovi : RT @Gazzetta_NBA: Boston-Miami di stanotte rinviata per #Covid: è la seconda partita del 2020-21 a saltare. Su @Gazzetta_it tutti i dettagl… -