Milan | Pioli | “Siamo sicuri e propositivi Voglio una squadra competitiva”

Il Milan non si accontenta. Oltre alla vetta della classifica in campionato, i rossoneri puntano con decisione anche alle coppe. In Europa League il primo passo è già stato fatto con il pass ai sedicesimi di finale. Domani tocca alla Coppa Italia, con gli ottavi contro il Torino. Il tecnico Stefano Pioli analizza la gara ai microfoni di Milan TV: "La Coppa Italia è una competizione importante. Inoltre alle prime otto squadre del campionato scorso permette di entrare agli ottavi e quindi per arrivare in fondo servono cinque partite. Dobbiamo provarci e ci proveremo. Chiaramente non posso non tenere conto che domani sarà la quarta partita in nove giorni, sicuramente andranno fatte le scelte giuste schierando in campo i giocatori che stanno meglio, che hanno recuperato meglio e sono più freschi. Però saremo una squadra

