Mamma Dayane Mello: "Non sono mai stata una prostituta" (Di martedì 12 gennaio 2021) Mamma Dayane Mello, chi è? Ivone Dos Santos parla al Grande Fratello Vip e replica alla figlia: "Non sono mai stata una prostituta". La Mamma di Dayane Mello protagonista al Grande Fratello Vip 2020. La madre della modella brasiliana sbarca nel reality show grazie al racconto della figlia che, nella casa, si è lasciata andare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

