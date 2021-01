Lombardia verso il lockdown | Peggiorati tutti i parametri

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti Il governatore della: "Stiamo peggiorando in, la situazione va tenuta sotto controllo. Ma non c'è ritardo sui vaccini"a un passo dalla zona rossa. A dirlo, a Sky Tg24, è il presidente della Region Attilio Fontana. E a preoccupare il governatore è il progressivo peggioramento dei dati, sempre più vicini ai nuovi valori limite. I dati che fanno tremare la“In- spiega Fontana - la scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 (il dato medio era di 1,27 e da 1,25 scatterebbe la zona rossa, ndr) e tenendo conto dei nuovici stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Stiamo peggiorando in. Mi auguro che ...

Lombardia verso la zona rossa. Mentre è in corso il vertice di governo per varare il Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal 16 gennaio e durare dai 20 ai 30 giorni, arrivano pessime notizie per 10 ...Il governatore della Lombardia: "Stiamo peggiorando in tutti i parametri, la situazione va tenuta sotto controllo. Ma non c'è ritardo sui vaccini" ...