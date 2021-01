Legge di bilancio 2021 | tutte le novità fiscali in vigore

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladin. 178 del 30 dicembre 2020) contiene moltein materia di fisco, lavoro e non solo, tante conferme per le partite Iva, incentivi, e agevolazioni per privati ed imprese. Riduzione dell’Iva per il cibo d’asporto, esenzione dalla prima rata dell’Imuper gli immobili connessi ad attività turistiche, incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 110%, sono tra le tante misure previste dal testo, presenti anche molteper le imprese. Vediamo di seguito alcune delle principali disposizionicontenute nella manovra.di: disposizioniDal lato delle disposizioni, si evidenzia la ...

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) contiene molte novità in materia di fisco, lavoro e non solo, tante conferme per le partite LeggiOggi ...Estesa l’età massima per accedere alla misura “Resto al Sud”, da 45 a 55 anni. La novità è rinvenibile all’art. 1, co. 171 della Legge di Bilancio 2021 LeggiOggi ...