La crisi eterna che nessuno sopporta più (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 12 dicembre 2020 questo giornale aprì la prima pagina con il seguente titolo: " Renzi pronto a far cadere il governo ". E' passato un mese e anche oggi potremmo riscrivere le stesse parole. Nel ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 12 dicembre 2020 questo giornale aprì la prima pagina con il seguente titolo: " Renzi pronto a far cadere il governo ". E' passato un mese e anche oggi potremmo riscrivere le stesse parole. Nel ...

Pierfrancesco De Robertis Il Pd – o i molti Pd che abitano al Nazareno – cambiano idea in continuazione. Dei Cinquestelle non vale nemmeno la pena di parlare. Il gioco di entrambi i contendenti, Renzi ...

Ma l’America non è lontana

Viviamo un tempo di grande confusione, senza certezze con un nebuloso futuro. Se anche una delle grandi patrie della democrazie come gli Stati Uniti d’America diventa preda, sia pure solo per poche or ...

