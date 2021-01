La città del quarto d’ora (Di lunedì 11 gennaio 2021) , come tante promesse elettorali, poteva rimanere in un cassetto, ma la Sindaca di Parigi Hidalgo, vuole che finisca almeno sui libri di architettura. Il modello della città attuale, messo a nudo dalla pandemia, non può permettersi tempi dilatati da passare sul metrò per andare in ufficio, al supermercato o in palestra. Tutto ciò di cui si ha bisogno dovrà essere a 15 minuti da casa. La rivoluzione urbana pensata a Parigi punta sull’innovazione tecnologica: un cocktail di ingredienti con un po’ di lavoro da casa, ma anche uffici di coworking di quartiere, ambulatori dove si usa la telemedicina, e negozi di prodotti ad alta qualità. E ancora: servizi alla persona h24, trasporti pubblici prenotati con le app che leggono affollamento e puntualità. In piena pandemia le città sembrano vuote, ma vuote sono solo le piazze, il loro simbolo. Piene, anzi ... Leggi su leurispes (Di lunedì 11 gennaio 2021) , come tante promesse elettorali, poteva rimanere in un cassetto, ma la Sindaca di Parigi Hidalgo, vuole che finisca almeno sui libri di architettura. Il modello dellaattuale, messo a nudo dalla pandemia, non può permettersi tempi dilatati da passare sul metrò per andare in ufficio, al supermercato o in palestra. Tutto ciò di cui si ha bisogno dovrà essere a 15 minuti da casa. La rivoluzione urbana pensata a Parigi punta sull’innovazione tecnologica: un cocktail di ingredienti con un po’ di lavoro da casa, ma anche uffici di coworking di quartiere, ambulatori dove si usa la telemedicina, e negozi di prodotti ad alta qualità. E ancora: servizi alla persona h24, trasporti pubblici prenotati con le app che leggono affollamento e puntualità. In piena pandemia lesembrano vuote, ma vuote sono solo le piazze, il loro simbolo. Piene, anzi ...

