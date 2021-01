Juventus, Dybala al J Medical: tutore al ginocchio e fatica a camminare (Di lunedì 11 gennaio 2021) Controlli medici per l’attaccante della Juventus Paulo Dybala. Sostituito durante la sfida contro il Sassuolo, perché toccato duro al ginocchio sinistro, l’argentino è entrato al J Medical con un tutore al ginocchio, zoppicando vistosamente. Difficile riesca quindi a recuperare per la trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter. Nelle prossime ore si avrà il responso degli accertamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Controlli medici per l’attaccante dellaPaulo. Sostituito durante la sfida contro il Sassuolo, perché toccato duro alsinistro, l’argentino è entrato al Jcon unal, zoppicando vistosamente. Difficile riesca quindi a recuperare per la trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter. Nelle prossime ore si avrà il responso degli accertamenti. SportFace.

romeoagresti : #Juventus: botta al ginocchio per #Dybala (con leggera torsione), problema muscolare per #McKennie ????? @GoalItalia - SkySport : Juve in ansia per le condizioni di Dybala - tuttosport : ?? #JuveSassuolo, doppio ko: dopo #McKennie anche #Dybala fuori per infortunio ??? - interliveit : ??Verso #InterJuve: #Pirlo perde anche #Dybala - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dybala, con tutore e zoppicante: a rischio la Supercoppa?: Dybala, con… -