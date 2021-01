I colossi del web contro Parler (che però ha sempre più successo) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato notte Apple e Google hanno rimosso dai loro cataloghi di applicazioni il social network Parler. Il motivo è che le organizzazioni governative per la sicurezza interna Usa hanno dichiarato che gli eventi di Capitol Hill sarebbero stati organizzati proprio mediante comunicazioni transitate su quel sistema. In realtà è da circa un anno, ma in modo esponenziale dal giorno dei disordini di Washington, che è in corso una massiccia migrazione di utenti da Facebook a Parler e da Whatsapp verso Signal, poiché le seconde sarebbero ritenute applicazioni per la comunicazione più liberali, sicure e indipendenti dal pensiero unico e dalla censura che Facebook, l'applicazione di Mark Zuckerberg, ma anche Twitter, hanno riservato all'ormai quasi ex presidente Donald Trump. Risultato, Parler (si pronuncia alla francese), nata nel 2018, seppure ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato notte Apple e Google hanno rimosso dai loro cataloghi di applicazioni il social network. Il motivo è che le organizzazioni governative per la sicurezza interna Usa hanno dichiarato che gli eventi di Capitol Hill sarebbero stati organizzati proprio mediante comunicazioni transitate su quel sistema. In realtà è da circa un anno, ma in modo esponenziale dal giorno dei disordini di Washington, che è in corso una massiccia migrazione di utenti da Facebook ae da Whatsapp verso Signal, poiché le seconde sarebbero ritenute applicazioni per la comunicazione più liberali, sicure e indipendenti dal pensiero unico e dalla censura che Facebook, l'applicazione di Mark Zuckerberg, ma anche Twitter, hanno riservato all'ormai quasi ex presidente Donald Trump. Risultato,(si pronuncia alla francese), nata nel 2018, seppure ...

