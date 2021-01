Gf Vip | l’annuncio di Elisabetta Gregoraci a poche ore dalla puntata

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ arrivato appena in tempodiprima delladel Gf Vip: ecco cosa ha detto la showgirlha un annuncio per i fan del Gf Vipè appena tornata da una lunga e rilassante vacanza con Flavio Briatore e Nathan Falco a Dubai. Il caldo, il sole, il mare e la spiaggia negli Emirati Arabi, ma non solo. Anche il sereno trascorrere del tempo insieme alle persone più importanti della sua vita: in primis, suo figlio. E poi Flavio. Sì, perché per quanto non stiano più insieme e il loro rapporto non sia più quello di prima,non ha mai negato che l’imprenditore sia una persona importante nella sua vita. Certo, i battibecchi non sono mai mancati. Neanche nella casa ...