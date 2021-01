Gattuso ed il Napoli soffrono della sindrome di Calimero. Una stagione sprecata, o quasi (Di lunedì 11 gennaio 2021) La rete in extremis salva Gattuso ed il Napoli. Ma la vittoria rimediata da Insigne e compagni ad Udine per quanto preziosa non dissolve tutte le perplessità sul pessimo rendimento degli azzurri. Il Milan di Pioli, la Juve di Pirlo, l’Atalanta (sopratutto) di Gasperini hanno alzato la voce nel fine settimana. Potente anche il pareggio tra la Roma di Fonseca e l’Inter di Conte. Male il Napoli di Gattuso che alla Dacia Arena ha rischiato di concludere bruscamente la sua avventura azzurra. Una giornata da Calimero per il Napoli volendo utilizzare nell’analisi il fumetto evocato da Gattuso in sala stampa. Calimero, un pulcino piccolo e nero, è stato tra i più amati protagonisti di Carosello il programma di cortometraggi pubblicitari che mandava i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) La rete in extremis salvaed il. Ma la vittoria rimediata da Insigne e compagni ad Udine per quanto preziosa non dissolve tutte le perplessità sul pessimo rendimento degli azzurri. Il Milan di Pioli, la Juve di Pirlo, l’Atalanta (sopratutto) di Gasperini hanno alzato la voce nel fine settimana. Potente anche il pareggio tra la Roma di Fonseca e l’Inter di Conte. Male ildiche alla Dacia Arena ha rischiato di concludere bruscamente la sua avventura azzurra. Una giornata daper ilvolendo utilizzare nell’analisi il fumetto evocato dain sala stampa., un pulcino piccolo e nero, è stato tra i più amati protagonisti di Carosello il programma di cortometraggi pubblicitari che mandava i ...

