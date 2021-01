Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema tributario italiano necessita di una riforma ampia e organica, che tenga conto della complessità delle funzioni che esso svolge e della molteplicità degli obiettivi che gli sono affidati. La riforma dovrebbe porsi come finalità principale quella di sostenere la crescita della nostra economia – fortemente provata non solo dalla grave crisi che stiamo vivendo, ma anche da un lungo periodo di ristagno – incentivando l'offerta di lavoro e l'attività d'impresa”. Così il capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia, Giacomo Ricotti, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze di Camera e Senato. “Qualunque intervento di riforma dovrebbe, inoltre, evitare di aumentare il livello complessivo del prelievo fiscale, già alto nel confronto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema tributario italiano necessita di unaampia e organica, che tenga conto della complessità delle funzioni che esso svolge e della molteplicità degli obiettivi che gli sono affidati. Ladovrebbe porsi come finalità principale quella diladella nostra economia – fortemente provata non solo dalla grave crisi che stiamo vivendo, ma anche da un lungo periodo di ristagno – incentivando l'offerta di lavoro e l'attività d'impresa”. Così il capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia, Giacomo Ricotti, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze di Camera e Senato. “Qualunque intervento didovrebbe, inoltre, evitare di aumentare il livello complessivo del prelievo fiscale, già alto nel confronto ...

repubblica : Fisco, evasi 38 miliardi di Irpef. Bankitalia: 'La riforma sostenga la crescita: più peso su consumi e ricchezza' - nestquotidiano : Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” - IlModeratoreWeb : Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” - - CorriereCitta : Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita” - UfficioStampaBI : 2/2 #bankitalia Una ricomposizione del prelievo dai redditi da lavoro ai consumi potrebbe essere ottenuta, oltre ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Bankitalia Bankitalia:in Italia forte peso fisco su patrimoni e lavoro - Ultima Ora Agenzia ANSA Fisco, Bankitalia “Serve riforma per sostenere la crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema tributario italiano necessita di una riforma ampia e organica, che tenga conto della complessità delle funzioni che esso svolge e della molteplicità degli obiettivi che ...

Fisco, Bankitalia: "Più tasse sugli immobili e meno su fattori produttivi"

Bankitalia suggerisce "più tasse sugli immobili e meno sui fattori produttivi" in vista della riforma del fisco .

ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema tributario italiano necessita di una riforma ampia e organica, che tenga conto della complessità delle funzioni che esso svolge e della molteplicità degli obiettivi che ...Bankitalia suggerisce "più tasse sugli immobili e meno sui fattori produttivi" in vista della riforma del fisco .