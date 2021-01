Elena Donazzan, assessore Veneto canta Facetta Nera/ Scoppia la polemica “Dimissioni” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Elena Donazzan, assessore all'istruzione del Veneto, canta Facetta Nera in radio è Scoppia la polemica: chieste le Dimissioni, lei si difende Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)all'istruzione delin radio èla: chieste le, lei si difende

giornalettismo : La canta con una naturalezza davvero incredibile. Come se non fosse assessore all'Istruzione del #Veneto. Come se… - Open_gol : «Era quello che canticchiavo da bambina», dice Elena Donazzan - cardinale_anna : RT @MilkoSichinolfi: Elena Donazzan. Assessora. Fascista. #11gennaio #facciamorete - LSblendorio : RT @MilkoSichinolfi: Elena Donazzan. Assessora. Fascista. #11gennaio #facciamorete - Ecatetriformis : RT @MilkoSichinolfi: Elena Donazzan. Assessora. Fascista. #11gennaio #facciamorete -