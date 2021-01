È morto Hubert Auriol, primo pilota vincitore della corsa Dakar con auto e moto. Malato da tempo, è stato stroncato dal Covid-19 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mondo dei motori in lutto: è morto Hubert Auriol, il primo pilota a vincere la corsa Dakar sia con le moto sia con le automobili. A dare la notizia è il sito ufficiale della celebre corsa rallystica, a poche ore dalla conclusione della settima tappa della edizione 2021, in svolgimento in Arabia Saudita. Auriol era Malato da tempo, ma da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid-19. Auriol vinse la Dakar con la classe motociclistica nel 1981 e nel 1983. Passato alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mondo deiri in lutto: è, ila vincere lasia con lesia con lemobili. A dare la notizia è il sito ufficialecelebrerallystica, a poche ore dalla conclusionesettima tappaedizione 2021, in svolgimento in Arabia Saudita.erada, ma da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al-19.vinse lacon la classeciclistica nel 1981 e nel 1983. Passato alle ...

