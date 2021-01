“È bellissimo” Grande notizia per Francesca Fialdini Per la conduttrice è un momento magico

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021)ormai la conosciamo tutti, è una delle conduttrici più conosciute del nostro piccolo schermo. Super bionda, ultra professionale e bellissima, il suo talento è fonte di ispirazione per tutti. Oggi ha portato a casa una gioia davvero incommensurabile. Laè una delle ‘donne della domenica’, nel senso che presenta il suo programma Da noi… a ruota libera, accostandosi ad altisonanti nomi della domenica pomeriggio come per esempio Mara Venier. Oggiè stata investita da unabellissima, vediamo insieme di cosa si tratta. (Continua dopo le foto) Tutti ci siamo chiesti quale sia stato il programma più visto nella prima seconda domenica del 2021. La seconda puntata di Che Dio ci aiuti su Rai Uno, su Rai Tre il ritorno di Che tempo che fa, ...