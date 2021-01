Dopo i The Osbournes è arrivata l’ora dei The Moninas (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo quasi un anno di questa cosa qui, del Covid, dell’emergenza sanitaria, delle chiusure, di questa cosa qui, appunto, mi capita abbastanza spesso di pensare che forse dovrei iniziare a cullare l’idea di iniziare a occuparmi di altro che non sia la musica. L’ho sempre fatto, del resto, di occuparmi anche d’altro. In alcuni periodi prevalentemente d’altro, in altri solo d’altro. Cioè, la musica è sempre stata lì, è una mia passione oltre che il mio lavoro, parte del mio lavoro e della mia vita, ma per alcuni periodi della mia vita mi sono occupato professionalmente d’altro. È successo per scelta, perché Dopo l’esperienza di Tutto Musica ho deciso per qualche anno di scrivere solo libri allontanandomi da un settore che ritenevo a ragione tossico, è successo per necessità, perché per altri i lavori che mi venivano offerti e che erano più redditizi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)quasi un anno di questa cosa qui, del Covid, dell’emergenza sanitaria, delle chiusure, di questa cosa qui, appunto, mi capita abbastanza spesso di pensare che forse dovrei iniziare a cullare l’idea di iniziare a occuparmi di altro che non sia la musica. L’ho sempre fatto, del resto, di occuparmi anche d’altro. In alcuni periodi prevalentemente d’altro, in altri solo d’altro. Cioè, la musica è sempre stata lì, è una mia passione oltre che il mio lavoro, parte del mio lavoro e della mia vita, ma per alcuni periodi della mia vita mi sono occupato professionalmente d’altro. È successo per scelta, perchél’esperienza di Tutto Musica ho deciso per qualche anno di scrivere solo libri allontanandomi da un settore che ritenevo a ragione tossico, è successo per necessità, perché per altri i lavori che mi venivano offerti e che erano più redditizi ...

