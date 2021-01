Daniele Di Lorenzo vola in Kenya | affari di lavoro e un mega resort

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un viaggio di. Poche ore di aereo eDi, uno dei più brillanti produttori televisivi, arriva in. Ovviamente per. Alle nostre orecchie arriva subito un'indiscrezione.Disembra che sia in trattativa per un nuovo investimento. In questi giorni è ospite dell'Acquarius club di Watamu, un vero gioiellino immerso nel verde. Un posto paradisiaco. Il progetto diDiprevederebbe, da rumors, il rilancio di una struttura che si trova sulla spiaggia (che, secondo alcune informazioni raccolte, si chiama Maphango beach). Un'idea molto ambiziosa che il produttore sicuramente riuscirà a mettere in piedi in poco tempo. Non si sa a che punto sia la trattativa. Ma altre indiscrezioni ...