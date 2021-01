Covid, in Giappone è stata trovata una nuova variante (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giappone, scoperta una nuova variante del virus Dopo la variante del Covid inglese e sudafricana, preoccupa quella registrata in Giappone, dove il ministero della Salute ha scoperto un’altra versione del Coronavirus su quattro cittadini reduci da un viaggio nello stato brasiliano di Amazonas. Dei 4 viaggiatori arrivati all’aeroporto Haneda di Tokyo il 2 gennaio, un uomo sulla quarantina aveva problemi di respirazione, una donna di circa 30 anni aveva mal di testa e mal di gola e un adolescente aveva la febbre. L’altro adolescente non aveva sintomi. Tutti sono risultati positivi al Covid al loro arrivo in aeroporto. Il ceppo differisce dalle varianti altamente infettive trovate per la prima volta in Gran Bretagna e Sudafrica, che hanno determinato un aumento dei casi in ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021), scoperta unadel virus Dopo ladelinglese e sudafricana, preoccupa quella registrata in, dove il ministero della Salute ha scoperto un’altra versione del Coronavirus su quattro cittadini reduci da un viaggio nello stato brasiliano di Amazonas. Dei 4 viaggiatori arrivati all’aeroporto Haneda di Tokyo il 2 gennaio, un uomo sulla quarantina aveva problemi di respirazione, una donna di circa 30 anni aveva mal di testa e mal di gola e un adolescente aveva la febbre. L’altro adolescente non aveva sintomi. Tutti sono risultati positivi alal loro arrivo in aeroporto. Il ceppo differisce dalle varianti altamente infettive trovate per la prima volta in Gran Bretagna e Sudafrica, che hanno determinato un aumento dei casi in ...

