Conte | “Sta arrivando un’impennata” dei contagi | ancora sacrifici”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Una nuova impennata diin arrivo. Dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania, tocca anche all’Italia e il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppechiede nuovi. Lo fa parlando ai microfoni del Tg3 a margine dell’incontro con le Regioni in vista delle nuove misure confermando di voler introdurre nel Dpcm il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. Stop asporto cibi e bevande bar dopo le 18 La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con le Regioni nel quale sono state illustrate anche le altre misure: conferma per tutte le zone della regola che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici, stop alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle, istituzione di una zona bianca, per “dare un segnale” del lavoro che ...

Il premier Giuseppe Conte appare preoccupato per una nuova ondata, la terza per l’esattezza, di contagi da covid-19. E’ quanto traspare in una battuta ‘rubata’ dal Tg3 al presidente del Consiglio, int ...Condividi questo articolo:Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Resta il modello per fasce con l’abbassamento delle soglie. Scatterà prima quindi l’ingresso in zona arancione o rossa: Rt 1 per arancione, 1.25 p ...