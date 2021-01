Busta paga: quando si può modificare e chi può farlo. Alcuni casi pratici (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Busta paga è, come tanti altri, un documento redatto dall’azienda e – si sa – sviste od omissioni possono essere un’eventualità tutt’altro che remota, anche in ipotesi di redazione del cedolino paga a favore del dipendente. Di seguito vogliamo vedere se è possibile correggere o modificare la Busta paga redatta in precedenza ma in modo impreciso e, se sì, come e fino a quando. D’altra parte, una lontana legge del 1953 – ma tuttora vigente – già dispone l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, secondo specifiche regole. Se ti interessa saperne di più sull’acquisto automobile nuova senza Busta paga e le garanzie da dare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Laè, come tanti altri, un documento redatto dall’azienda e – si sa – sviste od omissioni possono essere un’eventualità tutt’altro che remota, anche in ipotesi di redazione del cedolinoa favore del dipendente. Di seguito vogliamo vedere se è possibile correggere olaredatta in precedenza ma in modo impreciso e, se sì, come e fino a. D’altra parte, una lontana legge del 1953 – ma tuttora vigente – già dispone l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di, secondo specifiche regole. Se ti interessa saperne di più sull’acquisto automobile nuova senzae le garanzie da dare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

Cami71Michele : @ettoreb74 @cristianalaz Nulla. Se pensi solo a un concetto e non hai seguito il senso globale. Quando gente che no… - JBP_OfficialTW : @rouge81pt Per colpa del Governo sì. Curpa de Conte se il mondo sta affrontando una pandemia. Sì sì. Se c'era Salvi… - Fernana48631339 : @verso_il_fronte Economicamente? Non so del salario netto, so solo che i welfare con le regole europee è bello che… - Sandro4614 : @zeitblomserenus @LegaSalvini Serenuz..... sei egoista o in malafede ..... tu sei a culo caldo con la tua busta p… - impaziente0 : @cpaler @anaao_assomed Sì, in busta paga sono spiccioli, anche in rapporto al culo che mi faccio e alle mie qualifi… -