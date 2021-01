Bleem! sta tornando per gli appassionati retrogames

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se siete cresciuti con gli emulatori conoscerete sicuramente, il quale permetteva di eseguire giochi PSX (Playstation) su PC. A quanto paresta, questa volta non come un emulatore ma molto di più. Scopriamo insieme di cosa si tratta.tornerà nel 2021 come negozioGli autori di Bleem hanno di recente aperto il sito web ufficiale, presentando al mondo l’arrivo di un nuovo store dove acquistare i classici del passato, provenienti da varie piattaforme, quali NES, SNES, SEGA GENESIS, Gameboy, Turbo Graphx-16, PS One ed altre ancora. Nel corso dell’anno potrete acquistare giochi di vecchia generazione su licenza, per eseguirli su PC dopo averli scaricati, senza il bisogno di installarli, probabilmente eseguendoli in modalità emulazione. Come anticipato ...