Auto contro moto in via Aldo Moro | 59enne ricoverato al San Pio

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un uomo di 59 anni è statoall’ospedale San Pio a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina in via, nel quartiere Pacevecchia, proprio in prossimità del nosocomio cittadino. L’uomo, che proveniva da via Altini a bordo della sua, si è scontrato con una Fiat Bravo guidata da un 21enne. Sul posto, insieme al personale del 118, sono giunti gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Polizia Stradale si è invece occupata della gestione del traffico veicolare e del ripristino della viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.