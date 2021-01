Roma | Pellegrini sul rinnovo | Ultimo dei miei pensieri | più legati di così è difficile

pisto_gol : Rom-Int 2:2 Finisce con un risultato che scontenta tutti, la Roma che aveva trovato il vantaggio con Pellegrini, l’… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Inter 1-0, rete di Lorenzo Pellegrini (ROM) - CorSport : #Pellegrini: “Contratto ultimo dei miei pensieri. Sono legato alla #Roma” ???? - Mediagol : #Roma-#Inter, Pellegrini: 'Rinnovo? È l'ultima cosa a cui penso, adesso testa al derby' - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Roma-Inter - Di Bello, tanti errori: fallo di Veretout su Barella prima del gol di Pellegrini. Giallo a Lukaku inesisten… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pellegrini

Lorenzo Pellegrini non ha fretta di rinnovare il suo contratto con la Roma: ad annunciarlo è lo stesso centrocampista giallorosso nel corso di un'intervista ril ...Roma e Inter aprono la domenica calcistica con un pareggio. La X nelle sfide tra giallorossi e nerazzurri esce per la sesta volta consecutiva in campionato, in quella che è la sfida che nella storia [ ...