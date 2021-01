Ricette light: 3 idee invitanti per rimettersi subito in forma (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il periodo delle Feste, c’è sempre un’unica domanda: come fare per recuperare la linea? Semplice, Ricette light ma senza rinunciare al gusto. Panettoni, pandori, antipasti, le abbuffate natalizie, d’altronde, sono un must…tanto per fare la dieta c’è tempo! Ma per chi già volesse approfittare, ecco per voi tre Ricette light, semplici e gradevoli. Ricette light: le vellutate (in questo caso, di zucchine) Le vellutate e i passati di verdura sono, tra le Ricette light, degli ottimi salva-cena (o salva-pranzi) in quanto semplici, cremosi e gustosi. Si possono realizzare a proprio piacimento, meglio con ingredienti di stagione e aggiungere del formaggio leggero a cubetti o delle spezie, come peperoncino, paprika o curcuma, per un sapore ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo il periodo delle Feste, c’è sempre un’unica domanda: come fare per recuperare la linea? Semplice,ma senza rinunciare al gusto. Panettoni, pandori, antipasti, le abbuffate natalizie, d’altronde, sono un must…tanto per fare la dieta c’è tempo! Ma per chi già volesse approfittare, ecco per voi tre, semplici e gradevoli.: le vellutate (in questo caso, di zucchine) Le vellutate e i passati di verdura sono, tra le, degli ottimi salva-cena (o salva-pranzi) in quanto semplici, cremosi e gustosi. Si possono realizzare a proprio piacimento, meglio con ingredienti di stagione e aggiungere delggio leggero a cubetti o delle spezie, come peperoncino, paprika o curcuma, per un sapore ...

Il "light" si sposa con tutte le stagioni, anche con l'inverno se c'è colore e originalità: seguite tutti i nostri consigli, per pietanze strepitose Andiamo certamente controcorrente proponendovi di c ...

Cucina vegetariana: i segreti di Raffaele Mancini

Raffaele Mancini, chef, artista e maestro oggi ci svela i suoi segreti per realizzare i più gustosi piatti della cucina vegetariana con uno occhio ...

Raffaele Mancini, chef, artista e maestro oggi ci svela i suoi segreti per realizzare i più gustosi piatti della cucina vegetariana con uno occhio ...