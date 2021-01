Renzi | “Conte sprezzante | se vuole la conta in Parlamento fa un errore politico e numerico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Insinua cheabbia un accordo con Berlusconi per avere i voti garantiti in, perché è “troppo sereno”. Ribadisce l’attacco all’immobilismo del governo – “si sbrighi, non intendiamo consegnare il governo alle destre” – e le critiche sulla lentezza del Recovery, sempre ricordando che le due ministre di Italia Viva sono pronte a lasciare. Parla ancora della crisi di governo Matteo, che su Repubblica, Corriere della Sera e Stampa ribadisce toni durissimi nei confronti dell’esecutivo. “Più che farlo cadere, vorrei vederlo muovere – dice parlando a Repubblica -. Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti. La risposta è statae sorprendente: ci vedremo in, ha detto. ...