Napoli in extremis con Udinese, vincono Lazio e Verona (Di domenica 10 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta contro lo Spezia di mercoledì scorso il Napoli torna al successo e lo fa per 2-1 alla “Dacia Arena” contro l'Udinese di Gotti. Il rigore trasformato da Insigne al 15? spiana la strada alla squadra di Gattuso, ma uno sfortunato retropassaggio di Rrahmani regala la più ghiotta delle occasioni a Kevin Lasagna al minuto 28: il numero 15 bianconero tutto solo scarta Meret e deposita in rete, firmando l'1-1. Nella ripresa i partenopei creano diverse occasioni ma trovano sulla loro strada uno straordinario Musso. Non può nulla, però, il portiere dei friulani, al 90? sul colpo di testa di Bakayoko. Sorride anche la Lazio di Simone Inzaghi che stende il Parma del neo tecnico D'Aversa per 2-0 al “Tardini”. Dopo un primo tempo in cui gli emiliani sono riusciti a chiudersi bene ed evitare di correre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta contro lo Spezia di mercoledì scorso iltorna al successo e lo fa per 2-1 alla “Dacia Arena” contro l'di Gotti. Il rigore trasformato da Insigne al 15? spiana la strada alla squadra di Gattuso, ma uno sfortunato retropassaggio di Rrahmani regala la più ghiotta delle occasioni a Kevin Lasagna al minuto 28: il numero 15 bianconero tutto solo scarta Meret e deposita in rete, firmando l'1-1. Nella ripresa i partenopei creano diverse occasioni ma trovano sulla loro strada uno straordinario Musso. Non può nulla, però, il portiere dei friulani, al 90? sul colpo di testa di Bakayoko. Sorride anche ladi Simone Inzaghi che stende il Parma del neo tecnico D'Aversa per 2-0 al “Tardini”. Dopo un primo tempo in cui gli emiliani sono riusciti a chiudersi bene ed evitare di correre ...

Ticinonline : Il Napoli riparte (a fatica) #bakayoko #seriea #napoli - Italpress : Napoli in extremis a Udine, vincono Lazio e Verona - CorriereCitta : Napoli in extremis con Udinese, vincono Lazio e Verona - Fiorentinanews : Il #Napoli in extremis passa ad Udine. La cura #D'Aversa non funziona, la #Lazio vince di nuovo. #Verona di misura… - serieAnews_com : #Bakayoko salva #Gattuso, il #Napoli vince in extremis?? 3?punti anche per #Lazio e #Verona -