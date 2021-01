LIVE Fognini-Chardy 6-7, ATP Antalya in DIRETTA: l’azzurro recupera ma il francese la spunta al tie-break (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lunga la risposta del francese. 30-0 Fuori la soluzione di volée di Chardy. 15-0 Buona prima di Fognini. INIZIO SECONDO SET 10.08 Jeremy Chardy porta a casa il primo parziale per 7 giochi a 6 vincendo al tie-break per 7 punti a 4. Un gran peccato per Fabio Fognini che aveva recuperato sotto di un break ad inizio set: match da vivere ad Antalya! FINE PRIMO SET 4-7 PRIMO SET Chardy! Grande scambio condotto dal francese e vittoria del parziale. 4-6 DUE SET POINT Chardy! Ora si fa complicata per l’azzurro. 5-4 CHE PECCATO! Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Lunga la risposta del. 30-0 Fuori la soluzione di volée di. 15-0 Buona prima di. INIZIO SECONDO SET 10.08 Jeremyporta a casa il primo parziale per 7 giochi a 6 vincendo al tie-per 7 punti a 4. Un gran peccato per Fabioche avevato sotto di unad inizio set: match da vivere ad! FINE PRIMO SET 4-7 PRIMO SET! Grande scambio condotto dale vittoria del parziale. 4-6 DUE SET POINT! Ora si fa complicata per. 5-4 CHE PECCATO! Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea ...

