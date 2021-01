LIVE Berrettini-Kuzmanov 6-2 5-2, ATP Antalya in DIRETTA: il giocatore romano serve per il match (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! MATTEO Berrettini VOLA AI QUARTI DEL TORNEO DI Antalya BATTENDO 6-2 6-3 Kuzmanov! 30-40 Splendida prima esterna in kick da parte di Kuzmanov. 15-40 Annulla il primo il bulgaro con una prima sostanziosa. 0-40 In corridoio in dritto di Kuzmanov. Tre match point di fila per Matteo Berrettini. 0-30 Arpiona il pallonetto di Berrettini il bulgaro, ma lo scaraventa in rete. 0-15 Quarto doppio errore al servizio per il giocatore di Sofia. 5-3 Berrettini. BREAK Kuzmanov! Stecca malamente lo smash Berrettini che incappa in un passaggio a vuoto nel momento di chiudere. 15-40 Troppi errori in questo game per ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI! MATTEOVOLA AI QUARTI DEL TORNEO DIBATTENDO 6-2 6-3! 30-40 Splendida prima esterna in kick da parte di. 15-40 Annulla il primo il bulgaro con una prima sostanziosa. 0-40 In corridoio in dritto di. Trepoint di fila per Matteo. 0-30 Arpiona il pallonetto diil bulgaro, ma lo scaraventa in rete. 0-15 Quarto doppio errore al servizio per ildi Sofia. 5-3. BREAK! Stecca malamente lo smashche incappa in un passaggio a vuoto nel momento di chiudere. 15-40 Troppi errori in questo game per ...

