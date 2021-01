Juve-Sassuolo, Pirlo: 'Dybala? Problema al collaterale' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Pirlo incassa un'altra vittoria preziosa , anche se gli infortuni rischiano di complicargli la vita. "McKennie aveva avuto un problemino ieri sullo ileopsoas e oggi quando ha alzato la gamba ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andreaincassa un'altra vittoria preziosa , anche se gli infortuni rischiano di complicargli la vita. "McKennie aveva avuto un problemino ieri sullo ileopsoas e oggi quando ha alzato la gamba ...

