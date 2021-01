Juve-Sassuolo 0-0 all’intervallo. Espulso Obiang. Usciti per infortunio McKennie e Dybala (Di domenica 10 gennaio 2021) Juve e Sassuolo chiudono 0-0, vanno all’intervallo dopo un primo tempo senza grandi emozioni. Pirlo ha perso per infortunio sia McKennie (dentro Ramsey), poi Dybala (al suo posto Kulusevski). Nel recupero Espulso Obiang su segnalazione del Var per un brutto intervento su Chiesa. Foto: Juventus Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021)chiudono 0-0, vannodopo un primo tempo senza grandi emozioni. Pirlo ha perso persia(dentro Ramsey), poi(al suo posto Kulusevski). Nel recuperosu segnalazione del Var per un brutto intervento su Chiesa. Foto:ntus Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

