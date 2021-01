Highlights e gol Udinese-Napoli 1-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 10 gennaio 2021) 34 Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Udinese-Napoli, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena gli ospiti passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne, ma i padroni di casa non si arrendono e trovano il gol dell’1-1 con Lasagna e grazie all’errore di Rrahmani. Ma il gol che vale tre punti lo sigla Bakayoko nel recupero, zuccata vincente e Gattuso respira. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 1-1 1-2 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) 34 Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena gli ospiti passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne, ma i padroni di casa non si arrendono e trovano il gol dell’1-1 con Lasagna e grazie all’errore di Rrahmani. Ma il gol che vale tre punti lo sigla Bakayoko nel recupero, zuccata vincente e Gattuso respira. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 1-1 1-2 SportFace.

SkySport : Che pasticcio di Schouten? DESTRO NE APPROFITTA E SEGNA ? ? Al 55' raddoppio del Genoa: Schouten perde palla al lim… - pisto_gol : Visti gli highlights, trovo incomprensibile che dall’arb.Chiffi non sia stato concesso alla Roma il rigore per l’ev… - AngoloNews2018 : Highlights Roma-Inter 2-2: Video Gol 17ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Roma-Inter 2-2: Video Gol 17ª Giornata di Serie A - calciodangolo_ : Non bastano #Skriniar e #Hakimi ai nerazzurri. #Mancini la pareggia nel finale. Gol e highlights di #RomaInter -