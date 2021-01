Governo: Meloni, ‘straordinario consenso per sfiducia, continua raccolta firme on line’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) – “Impietosi i dati Frontex-Ministero dell’Interno: l’emergenza Covid ha fatto diminuire gli arrivi illegali di immigrati verso tutta Europa, con la sola eccezione dell’Italia. Nel 2020, infatti, è triplicato il flusso via mare attraverso il Mediterraneo centrale (con Tunisia e Libia come porti di partenza) e si sono intensificati anche gli arrivi via terra sulla rotta balcanica”. È quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rilanciando la petizione online avviata FdI per sostenere la mozione di sfiducia al Governo Conte all’indirizzo www.sfiduciamoilGovernoconte.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) – “Impietosi i dati Frontex-Ministero dell’Interno: l’emergenza Covid ha fatto diminuire gli arrivi illegali di immigrati verso tutta Europa, con la sola eccezione dell’Italia. Nel 2020, infatti, è triplicato il flusso via mare attraverso il Mediterraneo centrale (con Tunisia e Libia come porti di partenza) e si sono intensificati anche gli arrivi via terra sulla rotta balcanica”. È quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiarilanciando la petizione online avviata FdI per sostenere la mozione dialConte all’indirizzo www.moilconte.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

