Coronavirus, 361 decessi in 24 ore. Diminuiscono gli ingressi giornalieri in terapia intensiva ma aumentano i ricoveri (Di domenica 10 gennaio 2021) Il bollettino del 10 gennaio Scendono i casi di Coronavirus in tutta Italia. Oggi sono +18.627 contro i +19.978 di ieri (il giorno prima +17.533), stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il rapporto tamponi-positivi è del 13,3 per cento, ovvero dell’1,7 per cento in più rispetto a ieri. Le vittime oggi sono 361 contro 483 di ieri e 620 dell’8 gennaio. Il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, sale a 78.755. I ricoverati oggi sono 23.427 (ieri 23.260, +167 rispetto a ieri), in terapia intensiva si trovano ancora 2.615 pazienti (ieri 2.593, +22) con un numero giornaliero di ingressi di +181 contro i +183 di ieri e +187 del giorno prima. I casi totali sono 2.276.491, i dimessi e guariti 1.617.804 (+11.174), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090). ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Il bollettino del 10 gennaio Scendono i casi diin tutta Italia. Oggi sono +18.627 contro i +19.978 di ieri (il giorno prima +17.533), stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il rapporto tamponi-positivi è del 13,3 per cento, ovvero dell’1,7 per cento in più rispetto a ieri. Le vittime oggi sono 361 contro 483 di ieri e 620 dell’8 gennaio. Il totale dei, dall’inizio della pandemia, sale a 78.755. I ricoverati oggi sono 23.427 (ieri 23.260, +167 rispetto a ieri), insi trovano ancora 2.615 pazienti (ieri 2.593, +22) con un numero giornaliero didi +181 contro i +183 di ieri e +187 del giorno prima. I casi totali sono 2.276.491, i dimessi e guariti 1.617.804 (+11.174), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090). ...

