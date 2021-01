C’è un’altra variante del Covid: passeggeri con virus mutato dal Brasile al Giappone (Di domenica 10 gennaio 2021) Coronavirus, scoperta in Giappone un’altra variante: 4 viaggiatori dal Brasile hanno un nuovo virus mutato Una nuova variante del coronavirus è stata rilevata in quattro viaggiatori provenienti dal Brasile e giunti in Giappone. La conferma ufficiale è arrivata dal ministero della Salute Giapponese, ed è un ulteriore elemento a riprova del fatto che il virus L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Corona, scoperta in: 4 viaggiatori dalhanno un nuovoUna nuovadel coronaè stata rilevata in quattro viaggiatori provenienti dale giunti in. La conferma ufficiale è arrivata dal ministero della Salutese, ed è un ulteriore elemento a riprova del fatto che ilL'articolo NewNotizie.it.

ivanscalfarotto : Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la… - valtellinese75 : RT @Isideeeee: Dietro ogni successo c’è un’altra delusione Fino a quando sei viva sentiti viva ~ Insisti anche se tutti si aspettano che ab… - killuazibang : la mia cuginetta ha visto le unghie del fratello con lo smalto nero (messo gentilmente da un altra mia cugina) e mi… - osarieme4 : Tra essere nostalgici di un rapporto e pensare di provare ancora qualcosa per qualcuno c’è una bella differenza. Se… - iamiikaz : @fieldsofgold__ Non c'entra assolutamente nulla con la Sabrina originale, vai, fidati. Molti l'associano a riverdal… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è un’altra Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia