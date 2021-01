Busta paga: quando si può modificare e chi può farlo. Alcuni casi pratici (Di domenica 10 gennaio 2021) La Busta paga è, come tanti altri, un documento redatto dall’azienda e – si sa – sviste od omissioni possono essere un’eventualità tutt’altro che remota, anche in ipotesi di redazione del cedolino paga a favore del dipendente. Di seguito vogliamo vedere se è possibile correggere o modificare la Busta paga redatta in precedenza ma in modo impreciso e, se sì, come e fino a quando. D’altra parte, una lontana legge del 1953 – ma tuttora vigente – già dispone l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, secondo specifiche regole. Se ti interessa saperne di più sull’acquisto automobile nuova senza Busta paga e le garanzie da dare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) Laè, come tanti altri, un documento redatto dall’azienda e – si sa – sviste od omissioni possono essere un’eventualità tutt’altro che remota, anche in ipotesi di redazione del cedolinoa favore del dipendente. Di seguito vogliamo vedere se è possibile correggere olaredatta in precedenza ma in modo impreciso e, se sì, come e fino a. D’altra parte, una lontana legge del 1953 – ma tuttora vigente – già dispone l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di, secondo specifiche regole. Se ti interessa saperne di più sull’acquisto automobile nuova senzae le garanzie da dare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

MircoValdinoci : @Massimo94202167 Io ho sempre detto rimettiano in vigore la Lira Italiana poi diamo la possibilità all'italiano di… - MircoValdinoci : @Massimo94202167 Io ho sempre detto rimettiano in vigore la Lira Italiana poi diamo la possibilità all'italiano di… - tigre_bart : @Cartabellotta @giuno55 @matteorenzi Le spara grosse, come sempre! Parla di bonus, si è dimenticato degli 80euro in… - Cri_Snix : @individualady ma non sanno manco che è na busta paga che c'hanno ancora la fiatella al sapore di big bubble - FrancescoForm88 : @Mov5Stelle @borghi_claudio @GiuseppeConteIT 'IRRESPONSABILI'?? È da irresponsabili rinunciare alla busta paga gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Busta paga Cuneo fiscale: come calcolare il trattamento integrativo “rettificato” in busta paga Ipsoa Affitti: l’inquilino non paga? Tuteliamoci così

Per limitare i danni causati dalle morosità conviene premunirci, attivando già dalla stipula del contratto una serie di garanzie. Ricorrendo, se possibile, ad una fideiussione preferibilmete bancaria, ...

Nuove scadenze 730 2021 e come fare ad avere rimborsi prima nonostante presentazione più tardi

Quali sono le nuove scadenze di presentazione del 730 2021? A causa dell'emergenza coronavirus è stata ufficialmente prorogata la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi ...

Per limitare i danni causati dalle morosità conviene premunirci, attivando già dalla stipula del contratto una serie di garanzie. Ricorrendo, se possibile, ad una fideiussione preferibilmete bancaria, ...Quali sono le nuove scadenze di presentazione del 730 2021? A causa dell'emergenza coronavirus è stata ufficialmente prorogata la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi ...