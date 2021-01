Bartali e gli ebrei, polemiche per un libro. La famiglia: "Rischiò la vita, niente ombre" (Di domenica 10 gennaio 2021) "Come familiari e custodi delle memorie, dell'immagine e del buon nome di Gino Bartali , siamo tenuti a precisare qual è la nostra posizione in ordine alle sortite che di fatto gettano ombra sulla sua ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 gennaio 2021) "Come familiari e custodi delle memorie, dell'immagine e del buon nome di Gino, siamo tenuti a precisare qual è la nostra posizione in ordine alle sortite che di fatto gettano ombra sulla sua ...

qn_lanazione : #Bartali e gli #ebrei, polemiche per un #libro. La famiglia: 'Rischiò la vita, niente ombre' - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Gli storici mettono in dubbio la figura di Bartali, salvatore degli ebrei. Da Israele insistono sulla versione uffici… - alias16g : RT @francofontana43: Gli storici mettono in dubbio la figura di Bartali, salvatore degli ebrei. Da Israele insistono sulla versione uffici… - G_B0TTAZZI : RT @francofontana43: Gli storici mettono in dubbio la figura di Bartali, salvatore degli ebrei. Da Israele insistono sulla versione uffici… - FabioMontale : RT @francofontana43: Gli storici mettono in dubbio la figura di Bartali, salvatore degli ebrei. Da Israele insistono sulla versione uffici… -