Banche, il 2021 sarà l'anno delle fusioni (Di domenica 10 gennaio 2021) 2021, l’anno della rivoluzione per le Banche italiane? Per una volta tutti gli osservatori sono concordi: nei prossimi mesi molto cambierà. L’acquisizione di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo, avvenuta lo scorso anno, ha dato un’improvvisa accelerazione alle fusioni. Che, auspicate sia dalla Banca centrale europea che dall’Eba (l’autorità di regolamentazione del vecchio continente), sono ormai soltanto una questione di tempo: incalzate dal Covid e dalla prossima ondata di sofferenze che arriveranno via via che la crisi industriale dispiegherà i suoi effetti; rese necessarie sia dalla scarsa redditività di un modello di business basato sui tassi di interesse, e quindi oggi superato, sia dagli eccessivi costi, rimarcati di recente proprio dall’Eba: incentivate, come vedremo più avanti, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021), l’della rivoluzione per leitaliane? Per una volta tutti gli osservatori sono concordi: nei prossimi mesi molto cambierà. L’acquisizione di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo, avvenuta lo scorso, ha dato un’improvvisa accelerazione alle. Che, auspicate sia dalla Banca centrale europea che dall’Eba (l’autorità di regolamentazione del vecchio continente), sono ormai soltanto una questione di tempo: incalzate dal Covid e dalla prossima ondata di sofferenze che arrivervia via che la crisi industriale dispiegherà i suoi effetti; rese necessarie sia dalla scarsa redditività di un modello di business basato sui tassi di interesse, e quindi oggi superato, sia dagli eccessivi costi, rimarcati di recente proprio dall’Eba: incentivate, come vedremo più avanti, ...

Emil Banca è il più solido istituto di credito in regione

REGGIO EMILIA. Emil Banca è la banca più solida della regione. Lo attesta la tradizionale classifica di fine anno di Milano Finanza che nell’Atlante delle Banche Leader 2020, nella sezione dedicata al ...

