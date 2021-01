Rosa Perrotta torna a parlare della crisi con Pietro Tartaglione | «Stiamo cercando il nostro equilibrio»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 9 gennaio 2021)stanno affrontando una profonda. Per loro sicuramente non è un momento facile, visto che c’è di mezzo un bambino., infatti, sono diventati da un annetto genitori del piccolo Domenico, il quale va tenuto a riparo da tutta questa storia. In queste ultime ore,ta adel suo rapporto conattraverso delle lunghe storie Instagram. A quanto pare la loro storia sembrerebbe essere giunta al capolinea, anche se i due non hanno voglia di arrendersi e stannodi fare il possibile per far funzionare le cose tra loro, soprattutto per il bene del piccolo ...