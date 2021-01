Panoramica generale di Rabona Scommesse

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il sito on-line diè elementare ed immediata da usare, sito web si carica molto velocemente anche in versione mobile, attraverso il proprio cellulare o Tablet. L’iscrizione si fa premendo il tasto giallo “Registrati Ora”, ubicato nella parte in alto a destra. Ci si può iscrivere attraverso mail elettronica, e social. Dopo avere selezionato una delle tre modalità d\’ immatricolazione del sito, comparirà la scheda “Contatti”, in cui sarà possibilecompilare i dati . Saremo anche invitati ad esporre un documentoin formato digitale. Si completa il tutto cliccando sulla conferma di iscrizione che riceveremo via posta elettronica o su Facebook, Google o Gmail. Una volta che l\’ account sarà attivo, potrete già usufruire dei primi Promozioni. Per non correre il rischio di perderli, vi suggeriamo di esaminare le ultimissime bonus regali ...