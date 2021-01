Napoli, Gattuso e l’insostenibile assenza di Diego Demme (Di sabato 9 gennaio 2021) Al suo arrivo a Napoli Gennaro Gattuso aveva le idee chiarissime sul modulo da adottare. Via il 4-4-2 ancelottiano ed al suo posto un 4-3-3 più di stampo sarrista. Per meglio attuare il modulo così, quasi contestualmente al cambio in panchina, la campagna acquisti partenopea portò alle pendici del Vesuvio Diego Demme e Stanislav Lobotka. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Al suo arrivo aGennaroaveva le idee chiarissime sul modulo da adottare. Via il 4-4-2 ancelottiano ed al suo posto un 4-3-3 più di stampo sarrista. Per meglio attuare il modulo così, quasi contestualmente al cambio in panchina, la campagna acquisti partenopea portò alle pendici del Vesuvioe Stanislav Lobotka. L'articolo

ZZiliani : QUEL CHE PENSO DEL #NAPOLI 1. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudett… - SkySport : GENNARO GATTUSO compie 43 anni. Auguri!? ?? «Questa squadra è funzionale al gioco che ho in mente. L'obiettivo è gi… - Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - realferrarista : RT @SkySport: GENNARO GATTUSO compie 43 anni. Auguri!? ?? «Questa squadra è funzionale al gioco che ho in mente. L'obiettivo è giocare la C… - sportli26181512 : Napoli a porte girevoli: Meret e Ospina, la sfida continua...: Napoli a porte girevoli: Meret e Ospina, la sfida co… -