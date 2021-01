Mps-Unicredit, un altro “aiutino” del governo per le nozze. E aumentano le ombre (Di sabato 9 gennaio 2021) L’operazione Unicredit-Mps – come andiamo dicendo dall’inizio e come ora sottolineano molte indiscrezioni e le poche cose note – si va connotando sempre più come un gran pasticcio. Come racconta oggi, 9 dicembre, Gianluca Paolucci su La Stampa, sul versante Mps c’è stato “un aiutino sul capitale per prendere tempo in attesa che si chiarisca la situazione e di là, lato Unicredit, il sostegno – e i soldi – per una bella pulizia globale, con in più il paradosso dei soldi pubblici italiani che comprano crediti ammalorati tedeschi o austriaci”. Nel comunicato sul piano industriale di Mps dello scorso 17 dicembre, Mps ha anticipato che al prossimo 30 marzo prevede di avere “un deficit di capitale di oltre 300 milioni”. Senza dare indicazioni su quella che sarebbe stata la scadenza più prossima, ovvero il 31 dicembre scorso, la fine ... Leggi su ilparagone (Di sabato 9 gennaio 2021) L’operazione-Mps – come andiamo dicendo dall’inizio e come ora sottolineano molte indiscrezioni e le poche cose note – si va connotando sempre più come un gran pasticcio. Come racconta oggi, 9 dicembre, Gianluca Paolucci su La Stampa, sul versante Mps c’è stato “unsul capitale per prendere tempo in attesa che si chiarisca la situazione e di là, lato, il sostegno – e i soldi – per una bella pulizia globale, con in più il paradosso dei soldi pubblici italiani che comprano crediti ammalorati tedeschi o austriaci”. Nel comunicato sul piano industriale di Mps dello scorso 17 dicembre, Mps ha anticipato che al prossimo 30 marzo prevede di avere “un deficit di capitale di oltre 300 milioni”. Senza dare indicazioni su quella che sarebbe stata la scadenza più prossima, ovvero il 31 dicembre scorso, la fine ...

borghi_claudio : Il MINI MONTE DEI PASCHI Perfetto. Fanno la MAXI PORCHERIA con MPS (50 miliardi in fumo), regalano i MAXI MILIARDI… - LaStampa : L’aiuto di fine anno per Mps e il governo che compra anche gli Npl all’estero di Unicredit - todorov_denis : RT @borghi_claudio: Il MINI MONTE DEI PASCHI Perfetto. Fanno la MAXI PORCHERIA con MPS (50 miliardi in fumo), regalano i MAXI MILIARDI a Un… - Albmag : RT @borghi_claudio: Il MINI MONTE DEI PASCHI Perfetto. Fanno la MAXI PORCHERIA con MPS (50 miliardi in fumo), regalano i MAXI MILIARDI a Un… - rosaroccaforte : RT @borghi_claudio: Il MINI MONTE DEI PASCHI Perfetto. Fanno la MAXI PORCHERIA con MPS (50 miliardi in fumo), regalano i MAXI MILIARDI a Un… -