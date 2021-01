Mertens e Gattuso decideranno oggi durante la rifinitura se giocherà a Udine (Di sabato 9 gennaio 2021) Appare scontato che Dires Mertens non ci sarà domani nella sfida contro l’Udinese. Secondo Repubblica infatti il Napoli non vuole correre rischi e affrettare il rientro del calciatore belga dopo l’infortunio alla caviglia per rischiare di perderlo nuovamente Il belga sta meglio dopo la distorsione alla caviglia, ma non è ancora pronto. Nel menù di ieri a Castel Volturno ha fatto solo terapie. Non ha ancora accelerato il ritmo: oggi durante la rifinitura deciderà assieme a Gattuso. Il tecnico si dovrebbe affidare ancora una volta a Petagna che, nello sfortunato pomeriggio della Befana contro lo Spezia, aveva rappresentato una delle poche note positive L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Appare scontato che Diresnon ci sarà domani nella sfida contro l’se. Secondo Repubblica infatti il Napoli non vuole correre rischi e affrettare il rientro del calciatore belga dopo l’infortunio alla caviglia per rischiare di perderlo nuovamente Il belga sta meglio dopo la distorsione alla caviglia, ma non è ancora pronto. Nel menù di ieri a Castel Volturno ha fatto solo terapie. Non ha ancora accelerato il ritmo:ladeciderà assieme a. Il tecnico si dovrebbe affidare ancora una volta a Petagna che, nello sfortunato pomeriggio della Befana contro lo Spezia, aveva rappresentato una delle poche note positive L'articolo ilNapolista.

Dalla_SerieA : Napoli, per Mertens terapie e lavoro personalizzato - - napolista : #Mertens e #Gattuso decideranno oggi durante la rifinitura se giocherà a Udine Secondo Repubblica infatti il Napol… - junews24com : Juve-Napoli Supercoppa, Gattuso perde le speranze: sarà assente per la finale - - vvlnapoli : Napoli, Gattuso pensa già all'Udinese: Demme e Mertens puntano al recupero per domenica - sportli26181512 : #Napoli, per Mertens terapie e lavoro personalizzato: Nell'allenamento mattutino Koulibaly ha svolto parte della se… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens Gattuso Gattuso a Sky: "Siamo polli, perso partita incredibile! Su Mertens e Osimhen..." Tutto Napoli Mertens e Gattuso decideranno oggi durante la rifinitura se giocherà a Udine

Secondo Repubblica infatti il Napoli non vuole correre rischi e affrettare il rientro del calciatore belga dopo l'infortunio alla caviglia per rischiare di perderlo nuovamente ...

G-FACTOR - G. Lucariello su "NM": "Gattuso urla e fa bene!"

NAPOLI - Gattuso non ne può più, ma non molla. Si dispera ma punta i piedi e va all’attacco a voce alta. Il suo non è un bel canto, anzi sono fortissime le urla di dissenso e di rimprovero quelle rivo ...

Secondo Repubblica infatti il Napoli non vuole correre rischi e affrettare il rientro del calciatore belga dopo l'infortunio alla caviglia per rischiare di perderlo nuovamente ...NAPOLI - Gattuso non ne può più, ma non molla. Si dispera ma punta i piedi e va all’attacco a voce alta. Il suo non è un bel canto, anzi sono fortissime le urla di dissenso e di rimprovero quelle rivo ...