Libia: la visita lampo di Sarraj, un favore a Conte e Di Maio. Ma gli ordini li dà Erdogan

Una visita lampo. Strappata da Conte e Di Maio per provare a rinsaldare un legame sempre più sfilacciato. Fuori dal 'diplomatichese', è questo il significato politico dell'incontro di ieri a Palazzo

Una visita lampo. Strappata da Conte e Di Maio per provare a rinsaldare un legame sempre più sfilacciato. Fuori dal “diplomatichese”, è questo il significato politico dellin ...

Conte e Di Maio vedono Serraj. Obiettivo stabilizzare la Libia

Visita di lavoro per il leader libico, da ieri in Italia. Incontro oggi con il premier Conte e con il ministro Di Maio per spingere sulla stabilizzazione guidata dall’Onu ...

Visita di lavoro per il leader libico, da ieri in Italia. Incontro oggi con il premier Conte e con il ministro Di Maio per spingere sulla stabilizzazione guidata dall'Onu