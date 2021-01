In aumento i nuovi casi da Covid 19: i positivi sono 19.978 (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – In aumento i nuovi contagi da Covid 19. Il Bollettino quotidiano del ministero della Salute riferisce che i nuovi positivi nelle 24 ore sono stati 19.978, oltre due mila in piu’ rispetto a ieri, quando erano 17.533.Aumentano anche i tamponi: quelli effettuati oggi sono 172.119, mentre ieri erano stati effettuati 140.267, oltre 30mila in meno. Il tasso di positivi sui tamponi passa dal 12,5% di ieri all’11,6% di oggi. IN CALO I DECESSI, DA 620 A 483 Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – In aumento i nuovi contagi da Covid 19. Il Bollettino quotidiano del ministero della Salute riferisce che i nuovi positivi nelle 24 ore sono stati 19.978, oltre due mila in piu’ rispetto a ieri, quando erano 17.533.Aumentano anche i tamponi: quelli effettuati oggi sono 172.119, mentre ieri erano stati effettuati 140.267, oltre 30mila in meno. Il tasso di positivi sui tamponi passa dal 12,5% di ieri all’11,6% di oggi. IN CALO I DECESSI, DA 620 A 483

